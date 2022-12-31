لخدمة ذوى الهمم.. مأمورية من الأحوال المدنية إلى «القومية لتنمية الأسرة»

جدة - نرمين السيد - وأوفد قطاع الأحوال المدنية بالتزامن مع احتفالية قادرون باختلاف ، مأمورية خاصة من القطاع إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع مؤسسة الأحداث الضالين من ذوى الاحتياجات الخاصة الكائنة بمنطقة المرج بالقاهرة، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للنزلاء من فاقدى الأهلية وذوى الهمم وتلبية كافة متطلباتهم من مصدرات القطاع المميكنة. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والمشاركة الفعالة فى شتى الفعاليات.

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