القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين بالخارج لقيادة قوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين وخريجى مدرسة فلوباتير كولدج بكندا لمقر قيادة قوات الصاعقة ، بحضور السفيرة / سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وذلك لتعريف شباب المصريين بالخارج على القدرات القتالية العالية التى تمتلكها القوات المسلحة وتنمية روح الولاء والإنتماء .

بدأت مراسم الزيارة بالوقوف دقيقة حداداً على شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأجسادهم لرفعة شأن الوطن ، تلاها كلمة اللواء أح / محمـد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للوفد ، مؤكدًا أن القوات المسلحة تفخر دوماً بالشباب المصرى الواعد ، مشيراً إلى أن حب الوطن عقيدة راسخة تجمع بين أبناء مصر مهما تباعدت المسافات .

كما أعربت السفيرة / سها جندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن سعادتها بهذة التجربة الفريدة من نوعها ، موجهة الشكر للقوات المسلحة للمساهمة على نشر الوعى الفكرى والثقافى والعسكرى بين الشباب المصرى بالخارج ، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى تقارب الشباب المصرى بالخارج تجاة قواتهم المسلحة ، موجهةً التحية لأسر الشهداء لما قدمه أبنائهم من تضحيات لحماية الوطن وصون مقدراته .

كما شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن نشأة وتطور قوات الصاعقة وتضحيات أبطال الصاعقة على مر التاريخ ، أعقبه متابعة عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها أبطال قوات الصاعقة بشكل يومى ، ومشاهدة عدد من الرمايات الإحترافية بأوضاع الرمى المختلفة ، وتفقد معرضًا للأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة .

من جانبه أعرب الوفد عن بالغ سعاته بهذة الزيارة حيث أنهم لمسوا بأنفسهم مدى الإستعدادات والتدريبات التى تتم على أعلى مستوى لقواتنا المسلحة .

وأختتمت الزيارة بتبادل الدروع وتكريم عدد من أسر الشهداء .