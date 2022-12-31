الكنيسة الكاثوليكية تعتذر عن استقبال الضيوف للتهنئة بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة فى مصر وبلاد المهجر أنها ستحتفل بكل قدّاسات رأس السنة الميلادية وقدّاسات عيد الميلاد المجيد يوم 6 يناير مساء فى موعدها المحدد، على أن تكون الصلاة من أجل الراقدين فى كل القدّاسات، مُكرّسة لراحة نفس مثلث الرحمات قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر.

وأضافت: "الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر شاكرة لكل المعيّدين عليها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تعتذر عن عدم استقبال الضيوف الكرام لمرورها بهذا الظرف الحزين. وسوف تقوم الكنيسة لاحقا بالإعلان عن مواعيد وأماكن استقبال مُعزِّيها الكرام".

وأعلن المركز الإعلامى لحاضرة الفاتيكان اليوم وفاة بابا الفاتيكان الأسبق، قائلا: "نبلِّغكم بحزن أن قداسة البابا الفخرى بنديكتوس السادس عشر تنيح اليوم فى تمام الساعة 9:34 صباحًا فى دير الأم الكنيسة فى الفاتيكان. سيتم توفير مزيد من المعلومات فى أقرب وقت ممكن. اعتبارًا من صباح يوم الإثنين، 2 يناير 2023، سيكون جسد البابا الفخرى فى بازيليك القديس بطرس حتى يتمكن المؤمنون من توديعه".