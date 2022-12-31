أنجازات هيلتون الكورنيش في نهاية عام ٢٠٢٢

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 04:27 مساءً - أقام هيلتون الكورنيش احتفالية كبرى في نهاية عام ٢٠٢٢ لاستعراض أنجازات الفندق خلال العام وياتى فى مقدمتها حصول الفندق مجددا على المرتبة الأولى من حيث أراء النزلاء على مستوى فنادق هيلتون فى منطقة أوروبا و الشرق الاوسط وأفريقيا انجاز جديد ينضم الى نجاحات الفندق هذا العام والذى يواكب بدء احتفاليات الفندق بمرور عشر سنوات على ادارته من قبل شركة هيلتون العالمية .. وحرص عديد من الرموز في المجتمع السكندري على الحضور وكذلك بعض الرموز الشخصيات الفنية وعلى رأسهم الفنانة القديرة نادية مصطفى وقام بالمشاركة فى الحفلة النجمه المتألقه نيفين رجب والفنان الشاب العازف جورج و بعض الفنانات الجدد من اوبرا الاسكندرية و كذلك شرف الحفل اللواء جمال رشاد رءيس ادارة المصايف ورءيسه هيءة التنمية السياحية بالاسكندرية وكذلك مدير ادارة وزارة السياحة بالاسكندرية.

قام المدير العام الاستاذ احمد صدقي بشكر كل السادة الحضور وتكريم الفنانانين المتواجدين و بعض المبدعين فى محافظه الاسكندرية.