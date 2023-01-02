أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وذكرت الهيئة- فى بيان، اليوم الاثنين - أنه من المتوقع شبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناة، تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

شلاتين 24 15

الإسكندرية 19 14

العلمين الجديدة 19 12

وادى النطرون 20 12

مطروح 19 12

السلوم 17 09

سيوة 21 08

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 24 12

كاترين 15 04

رأس سدر 22 12

نخل 20 04

طابا 21 12

نويبع 22 12

حلايب 23 16

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 20 08

بنى سويف 20 08

المنيا 20 10

أسيوط 21 09

سوهاج 21 08

قنا 20 08

الأقصر 22 06

أسوان 22 09

الوادى الجديد 22 07

أبوسمبل 21 09

أبورماد 23 14

رأس حدربة 22 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 29 20

المدينة 24 18

الرياض 16 11

المنامة 21 18

أبوظبى 25 17

الدوحة 22 18

الكويت 20 10

دمشق 13 04

بيروت 18 14

عمان 11 07

القدس 12 08

غزة 18 12

بغداد 18 06

مسقط 24 18

صنعاء 22 04

الخرطوم 31 16

طرابلس 19 11

تونس 21 10

الجزائر 18 07

الرباط 20 10

نواكشوط 32 18

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 09 03-

إسطنبول 13 07

إسلام آباد 18 01

نيودلهى 18 05

جاكرتا 30 24

بكين 03 07-

كوالالمبور 32 22

طوكيو 09 01

أثينا 16 07

روما 17 08

باريس 12 06

مدريد 14 01

برلين 12 05

لندن 12 06

مونتريال 04 01

موسكو 02- 08-

نيويورك 13 06

واشنطن 15 08

أديس أبابا 22 07