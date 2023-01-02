الزمالك يتلقى الهزيمة الأولى فى الدورى أمام أسوان 2 / 1.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 06:30 مساءً - حقق فريق أسوان فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك الهزيمة هى الأول للفارس الأبيض فى الموسم الجارى.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك على صدارة الدورى برصيد 24 نقطة بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاث وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 6، فيما يحتل أسوان المركز الـ 7 برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، وسكنت شباكه 13.

أحداث الشوط الأول

جاءت أحداث المباراة سريعة، وفى الدقيقة 4 سجل محمد عبد الغنى هدف ذاتى فى مرماه ليتقدم أسوان بالهدف الأول، وفى الدقيقة 10 كاد ديلسون كاموني أن يسجل الهدف الثانى من ضربة رأس مرت بجوار القائم.

وفى الدقيقة 22 سدد شيكابالا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها عمرو حسام ببراعة، وواصل فريق أسوان السيطرة على بعض الأوقات من مجريات المباراة، مع محاولات للوصول للمرمى لتسجيل الهدف الثانى.

وفى الدقيقة 30 سدد ديلسون كاموني مهاجم أسوان كرة رأسية تصدى لها محمد عواد وارتطمت بالقائم ومرت خارج المرمى، وفى الدقيقة 31 ارتطمت الكرة مرة أخرى فى القائم الأيسر وترفض الكرة أن تسكن الشباك.

وفى الدقيقة 38 تلقى نبيل دونجا البطاقة الصفراء بعد كرة مشتركة مع لاعب أسوان، وفى الدقيقة 43 أهدر إمام عاشور هدف للزمالك بعد صناعة من زيزو، وبعدها ضغط فريق أسوان فى محاولات لتسجيل الهدف الثانى.

وفى الدقيقة 47 ومع نهاية الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، سجل كمونى مهاجم أسوان الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس بعد تنفيذ ضربة ركنية.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى أجرى فيريرا تعديل على التشكيل بخروج عمرو السيسى ودخول يوسف أسامة نبيه، وفى الدقيقة 49 أهدر ديلسون كامونى فرصة الهدف الثالث لفريق أسوان، بعدما مرت الكرة بجوار القائم الأيسر لمحمد عواد.

وفى الدقيقة 50 هدد يوسف أسامة مرمى أسوان، وفى الدقيقة 55 حصل الزمالك على خطأ من خارج منطقة الجزاء، سجل منها حسام عبد المجيد هدف تقليص الفارق.

وفى الدقيقة 58 شن أسوان هجمة منظمة ومتقنة انتهت بإهدار فرصة محققة لهدف تماسيح النيل الثالث بعد تدخل محمد عبد الغنى فى الوقت المناسب.

وفى الدقيقة 61 خرج محمود شيكابالا وسيف الجزيرى، ودخل الثنائى يوسف أوباما وسامسون أكينولا، وواصل الزمالك الضغط على مرمى أسوان والحصول على عدة ركنيات فى هجمة واحدة.

فى الدقيقة 71 خرج حمزة المثلوثى ودخل سيد نيمار، وخرج دونجا ودخل أشرف روقا فى الدقيقة 88، كما أجرى أيمن الرمادى تبديلان بخروج أحمد بلحاج ونزول باي كامارا، وتلقى زيزو البطاقة الصفراء فى الدقيقة 90.

وتصدت عارضة الزمالك لكرة رأسية جاءت بالخطأ من كاستيلو لاعب فريق أسوان، وتلقى فيريرا البطاقة الصفراء فى الدقيقة 96 للاعتراض على عدم احتساب الحكم ركلة جزاء.

تشكيل الفريقين

ضم تشكيل أسوان كلاً من.. حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - إسلام صلاح - أحمد كاستيلو - علي فتحي، خط الوسط: رافائيل إياجو - أحمد خالد - عماد فتحي - أحمد بلحاج، خط الهجوم: محمد ناجي جدو - ديلسون كاموني.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، خالد وليد وأحمد بليه و أحمد سيد دحروج وماليك ايفونا وعبد العزيز موسى وإسلام جمال ومحمود صلاح ومحمد عطوة وباي كامارا.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف إبراهيم " أوباما" وسيد عبد الله " نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.