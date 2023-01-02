رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الجيزة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 07:28 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات فى عدد من القطاعات بنطاق المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات من شأنها أن تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللواء أحمد راشد، خلال اللقاء، موقف عدد من مشروعات محاور الطرق التى يتم تنفيذها بنطاق محافظة الجيزة، ومنها مشروع محور 26 يوليو، والذى يتضمن أعمال توسعة ورفع كفاءة في المسافة من تقاطع المحور مع طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى مصرف المائة، ثم محور بديل ماراً بمركزي كرداسة وأوسيم وحي شمال الجيزة والعجوزة حتى كورنيش النيل بطول 20كم، وكذا موقف مشروع المحور الموازي لمحور 26 يوليو "الطريق الأبيض"، والذى يمتد بطول 12 كم، ويصبح عرضه 34م، وما تم من أعمال إزالات للعقارات لتنفيذ أعمال تلك المشروعات من توسعة ورفع كفاءة، تيسيرا لحركة المركبات العابرة من خلالها.

وتطرق المحافظ إلى موقف مشروع محور مصرف ناهيا، والذى يتضمن تنفيذ أعمال لتغطية ترعة عبد العال بطول 5كم، وتحويل مسار مياه مصرف ناهيا إليها، وكذا إنشاء محور بديل بعد ردم المصرف حيث تم تغطية 4 كم، مستعرضاً كذلك موقف تنفيذ محاور طريق المنشية، وأبورواش "الكابلات"، والطريق العمودي بدءاً من محور 26 يوليو حتى طريق المنشية، وكذا محور الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص، وتوسعات الطريق الدائري، وما يتم من إزالات للعقارات المتعارضة مع تنفيذ تلك المحاور.

واستعرض محافظ الجيزة نماذج لبعض الطريق الرئيسية التى تم تطويرها بنطاق المحافظة، ومنها طريق المريوطية البر الغربى والشرقي أبو النمرس، وطريق المريوطية بدءا من شارع الهرم حتى كوبرى الصحابة، وطريق المنصورية بدءا من كفر غطاطى حتى الطريق الابيض، إلى جانب طريق سقارة السياحى، وتطوير ممشى المنصورية بطول 1.200كم، والإعداد لتطوير 2.5 كم اضافية، فضلاً عن عدد من الشوارع الرئيسية: شارع البحر الأعظم، وشارع النيل، وشارع مراد، وما تم تنفيذه من أعمال رصف وإنارة وتشجير لهذه الطرق والمحاور.

وأكد المحافظ أنه يتم التنسيق بصورة دائمة مع الوزارات والجهات المنفذة لهذه المحاور، بهدف تيسير الإجراءات، والإسراع بوتيرة الأعمال، لخدمة مواطنى المحافظة، ومرتاديها.

كما أشار محافظ الجيزة إلى موقف ساحات انتظار السيارات الملاكي المنفذة حديثا، والجارى تنفيذها، وكذا مواقف السيرفيس، على مستوى المحافظة.

ونوه اللواء أحمد راشد، خلال اللقاء، إلى موقف استكمال أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، وما تتضمنه من تطوير لمحور المنصورية بمنطقة كرداسة فى المسافة من دائرى الهرم إلى محور 26 يوليو بطول 8 كم، ليصبح عرض المحور عقب الانتهاء من أعمال التطوير 35 م، وما تم من أعمال ازالات للعقارات لتوسعة المحور، هذا إلى جانب استعراض الأعمال المقترحة لتطوير المحاور المحيطة بالمتحف.

وشرح المحافظ أعمال تطوير نزلة السمان "المنطقة أ"، وما تم إزالته من عقارات لاستكمال تطوير المنطقة، وموقف تسكين الأسر فى الوحدات السكنية البديلة، وكذا التعويض النقدى الذى حصل عليه عدد من قاطني المنطقة.

وفيما يتعلق بمنظومة النظافة، أشار محافظ الجيزة إلى جهود رفع المخلفات من مختلف المناطق، وما يتم من متابعة مستمرة لمنظومة الجمع السكنى للمخلفات والقمامة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مع التأكيد على أهمية توافر العدد اللازم من العمالة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمختلف المعدات والسيارات، والمتابعة الميدانية من جانب المسئولين، وذلك ضمانا لرفع مستوى النظافة بمختلف مناطق المحافظة.