أكثر من 22 منشأ لاستيراد الأقماح.. «الوزراء» يقر تعاقد «السلع التموينية» مع حكومات المناشىء المصدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 11:26 مساءً - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه رقم 224، الأربعاء، 4 يناير 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية، بالتعاقد مع حكومات المناشىء المصدرة لسلع الأقماح وزيوت الطعام، والشركات والموردين لتلك السلع، المسجلين بسجل الموردين لدى الهيئة، في حدود المبالغ المالية المتاحة لدى الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 22 منشأ، متاح أمام الحكومة المصرية، لاستيراد احتياجات مصر من القمح؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، في 8 يونيو 2022، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء.

هذا، ويأتي طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية، بالتعاقد مع حكومات المناشىء المصدرة لسلع الأقماح وزيوت الطعام، والشركات والموردين لتلك السلع، المسجلين بسجل الموردين لدى الهيئة، بغرض شراء السلع الغذائية المستوردة من الخارج للعام المالي الحالي 2022-2023، في إطار السعي لتوافر مختلف السلع، ولا سيما السلع الاستراتيجية بالأسواق المحلية، ومواجهة التداعيات السلبية المستمرة للأزمة العالمية الراهنة.