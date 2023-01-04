«الوزراء» يقر تمويل «جايكا» للمرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 11:26 مساءً - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه رقم 224، الأربعاء، 4 يناير 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»، لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في إطار توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي وجهود التنمية في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد أوضح أن الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، «أكتوبر - القاهرة الجديدة»؛ لافتاً إلى أن الخط الرابع، يتقاطع في محطة الملك الصالح، مع الخط الأول «حلوان - المرج الجديدة»؛ ويتقاطع في محطة الجيزة، مع الخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب».

وأوضح «إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، يبدأ من 6 أكتوبر ويصل حتى طريق القاهرة السويس الصحراوي، ويتكون من 38 محطةً، بطول 42 كم؛ وينقل 2 مليون راكب؛ حيث بدأ التنفيذ من ديسمبر 2019، على مرحلتين، 6 سنوات لكل مرحلة؛ مشيراً إلى أن 70 مليار جنيه، تكلفة المرحلة الأولى من الخط، بإجمالي 17 محطةً، وبطول 19 كم، من أكتوبر حتى الفسطاط، والمحطات: « حدائق الأشجار، حدائق الأهرام، النصر، المتحف المصري الكبير، ميدان الرماية، الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة، الجيزة، ميدان الجيزة، الروضة، الملك الصالح، الفسطاط»؛ بينما المرحلة الثانية، 21 محطةً، بطول 23 كم، من محطة الفسطاط حتى شمال طريق القاهرة السويس الصحراوي، والمحطات هي: «الفسطاط، مجري العيون، السيدة عائشة، القلعة، منشية ناصر، الشيخ زايد، المقاولون العرب، جامعة الأزهر، الجهاز المركزي، الطيران، عباس العقاد، مكرم عبيد، حسن المأمون، التبة، الحي العاشر، زهراء مدينة نصر، الدائري، أكاديمية الشرطة، الياسمين، إسكان الشباب، البنفسج، والرحاب».

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، في سائر أنحاء الجمهورية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.