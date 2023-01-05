الصدقة الجارية.. الإفتاء تكشف عن معناها وأهم أبوابها

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الصدقة الجارية هى "المستمرة للأجيال المتعاقبة، لا لجيل واحد، والشاملة للعديد من الأشخاص، لا لشخص واحد".

وأضافت: "تتمثل أبواب الصدقة الجارية فى طباعة المصاحف، وكتب العلم النافع، وبناء المساجد، والمدارس، والمستشفيات، والمقابر للمحتاجين، والإسهام فى المشروعات القومية التى تقوم بتوصيل الماء والكهرباء والخدمات للمحتاجين وما شابه، ممَّا يُحقِّق غرض الدوام وعموم النفع".

وتابعت الإفتاء: "يقول الإمام الرافعى الشافعى: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف، والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف فى جهة خير تقربًا إلى الله تعالى".