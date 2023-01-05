إغلاق مخبز سياحى فى بولاق الدكرور بـ الشمع الأحمر (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، بعد توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بغلق المخبز؛ نظرًا لارتكاب القائمين عليه عددًا من المخالفات، والتى رصدها المحافظ خلال جولته المفاجئة صباح أمس.
وتمثلت مخالفات المخبز فى مخالفته للأسعار، وعدم التزامه بالأوزان المحددة لرغيف الخبز، فضلا عن كونه غير مرخص.
ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باتخاذ كل ما يلزم والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين؛ لتكثيف أعمال الرقابة ورصد أية حالات للتلاعب برغيف الخبز للتخفيف عن كاهل المواطنين.
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