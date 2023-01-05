نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم القبطي.. موعد بداية شهر طوبة 2023 أول أشهر موسم پرويِت ومواعيد وأسماء شهور السنة القبطية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بداية شهر طوبة 2023 ومواعيد شهور التقويم القبطي 2023 كلمات تصدرت قائمة بحث واهتمام الملايين في المجتمع المصري والعربي خلال الفترة الجارية خاصة بعد دخول مرحلة انخفاض درجات الحرارة بنسبة كبيرة إلى حد السقيع في بعض الأماكن، وسقوط الأمطار بغزارة وتسببها في إغراق بعض المناطق مثل بعض المدن في مدينة الغردقة ومرسى مطروح، وارتباط شهر طوبة ببرودة حالة الطقس وزيادة معدل سقوط الأمطار، وموسم ري الزروع والأشجارع عند المصريين القدماء، ما جعلنا نرصد موعد بداية شهر طوبة 2023 وفقا للتقويم القبطي.

موعد بداية شهر طوبة 2023

يحل موعد بداية شهر طوبة 2023 في مصر يوم 9 يناير ويستمر لمدة 28 يومًا فقط، حيث ينتهي يوم 7 فبراير المقبل.

وأطلق الفراعنة مصطلح طوبة على الشهر الأكثر برودة وسقوطًا للأمطار في العام بمصر، نسبة إلى الإله طوبيا لدى القدماء المصريين الخاص بالمطر، والذي سميت مدينة طيبة على اسمه المعروفة بالأقصر حاليا.

ويرجع اسم طوبة إلى كلمة “طوبى” في اللغة الهيروغليفية وتعني الغسل والتقنية وهو شهر برد ومطر، وهو أول أشهر موسم پرويِت أي النماء والخير الوفير في الزراعة وذلك في مصر القديمة.

الأمثال الشعبية في مصر عن شهر طوبة

وأطلق المصريين عدد من الأمثال الشعبية ارتبطت باسم شهر طوبة، كونه أكثر الأشهر برودة في الطقس ويشهد تقلبات مناخية شديدة من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وزيادة الشبورة المائية على الطرق، إضافة إلى غزارة الأمطار، وتتمثل أبرز الأمثال الشعبية عن شهر طوبة ما يلي:-

أولا: طوبة يخلي الصبية كركوبة.

ثانيًا: طوبة يلى مبلتيش عرقوبة.

ثالثًا: طوبة بينشف العرقوبة.

تقويم السنة القبطية 2023 في مصر