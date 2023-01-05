الارشيف / أخبار مصرية

التقويم القبطي.. موعد بداية شهر طوبة 2023 أول أشهر موسم پرويِت ومواعيد وأسماء شهور السنة القبطية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم القبطي.. موعد بداية شهر طوبة 2023 أول أشهر موسم پرويِت ومواعيد وأسماء شهور السنة القبطية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بداية شهر طوبة 2023 ومواعيد شهور التقويم القبطي 2023 كلمات تصدرت قائمة بحث واهتمام الملايين في المجتمع المصري والعربي خلال الفترة الجارية خاصة بعد دخول مرحلة انخفاض درجات الحرارة بنسبة كبيرة إلى حد السقيع في بعض الأماكن، وسقوط الأمطار بغزارة وتسببها في إغراق بعض المناطق مثل بعض المدن في مدينة الغردقة ومرسى مطروح، وارتباط شهر طوبة ببرودة حالة الطقس وزيادة معدل سقوط الأمطار، وموسم ري الزروع والأشجارع عند المصريين القدماء، ما جعلنا نرصد موعد بداية شهر طوبة 2023 وفقا للتقويم القبطي.

موعد بداية شهر طوبة 2023

يحل موعد بداية شهر طوبة 2023 في مصر يوم 9 يناير ويستمر لمدة 28 يومًا فقط، حيث ينتهي يوم 7 فبراير المقبل.

وأطلق الفراعنة مصطلح طوبة على الشهر الأكثر برودة وسقوطًا للأمطار في العام بمصر، نسبة إلى الإله طوبيا لدى القدماء المصريين الخاص بالمطر، والذي سميت مدينة طيبة على اسمه المعروفة بالأقصر حاليا.

ويرجع اسم طوبة إلى كلمة “طوبى” في اللغة الهيروغليفية وتعني الغسل والتقنية وهو شهر برد ومطر، وهو أول أشهر موسم پرويِت أي النماء والخير الوفير في الزراعة وذلك في مصر القديمة.

حالة الطقس في شهر طوبة 2023
حالة الطقس في شهر طوبة 2023

الأمثال الشعبية في مصر عن شهر طوبة

وأطلق المصريين عدد من الأمثال الشعبية ارتبطت باسم شهر طوبة، كونه أكثر الأشهر برودة في الطقس ويشهد تقلبات مناخية شديدة من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وزيادة الشبورة المائية على الطرق، إضافة إلى غزارة الأمطار، وتتمثل أبرز الأمثال الشعبية عن شهر طوبة ما يلي:-

  • أولا: طوبة يخلي الصبية كركوبة.
  • ثانيًا: طوبة يلى مبلتيش عرقوبة.
  • ثالثًا: طوبة بينشف العرقوبة.
الأمثال الشعبية في مصر عن شهر طوبة
الأمثال الشعبية في مصر عن شهر طوبة

تقويم السنة القبطية 2023 في مصر

اسم الشهر بداية الشهر نهاية الشهر
شهر توت 11 سبتمبر 2022 10 أكتوبر 2022
شهر بابه

 

11 أكتوبر 2022 10 نوفمبر2022
شهر هاتور

 

11 نوفمبر 2022 9 ديسمبر  2022
شهر كهيك

 

10 ديسمبر 2022 8 يناير 2023
شهر طوبة

 

9 يناير 2023 7 فبراير 2023
شهر أمشير

 

8 فبراير 2023 9 مارس 2023
شهر برمهات

 

10 مارس 2023 8 إبريل 2023
شهر برمودا

 

9 إبريل 2023 8 مايو  2023
شهر بشنس

 

9 مايو 2023 7 يونيو  2023
شهر بؤونة

 

8 يونيو 2023 7 يوليو  2023
شهر أبيب

 

8 يوليو 2023 6 أغسطس  2023
شهر مسرى

 

7 أغسطس 2023 5 سبتمبر  2023
شهر النسئ

 

6 سبتمبر 2023 10 سبتمبر 2023
موعد بداية شهر طوبة 2023 أول أشهر موسم پرويِت
موعد بداية شهر طوبة 2023 أول أشهر موسم پرويِت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقويم القبطي.. موعد بداية شهر طوبة 2023 أول أشهر موسم پرويِت ومواعيد وأسماء شهور السنة القبطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements