رئيس «الرعاية الصحية» يتابع آخر مستجدات تطوير مقر إقليم القناة بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اجتماعا مع المهندسين الاستشاريين بشركة الدراسات المتكاملة للاستشارات الهندسية، والمسؤولة عن مشروع تطوير مقر فرع إقليمى للهيئة لإقليم القناة بمحافظة الإسماعيلية.





وضم الاجتماع الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة حنان أنور، رئيس مجلس إدارة شركة الدراسات المتكاملة للاستشارات الهندسية، إضافة إلى الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، واللواء هشام شندى، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والدكتور وائل عمران، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمشرف العام على شئون الإمداد، واللواء طارق الدبور، مدير إدارة الخدمات الداخلية والمشرف على التشغيل، والمهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية، والمهندس محمد طاهر، مسئول بإدارة المشروعات الهندسية.

واطلع الدكتور أحمد السبكى، على آخر مستجدات مشروع مقر الفرع الإقليمى للهيئة، والرسومات الهندسية والتجهيزات المقرر تنفيذها بالأدوار المتعددة للمقر، مشيرا إلى أنه سيتم التنفيذ على مرحلتين، الأولى تشمل التطوير الإنشائى والمعمارى حسب البرنامج الوظيفى المخصص للمقر، فيما تشمل المرحلة الثانية الفرش ووضع الأثاثات والتجهيزات التكنولوجية للمقر.

وتابع الدكتور أحمد السبكى أن مقر الفرع الإقليمى للهيئة لإقليم القناة سوف يتم تجهيزه على أعلى مستوى وطبقا للأكواد العالمية، وبأحدث التجهيزات التكنولوجية، لافتا إلى أنه سيشمل إدارة متكاملة للمستشفى الافتراضى تضم وحدات "Tele-medicine, Tele-radiology, Tele_pathology, Tele-ICU, Home Care, E-triage, Control"، ومؤكدا أن المستشفى الافتراضى تمثل طفرة فى عالم الرعاية الصحية، وسيقدم خدماته التخصصية لأكثر من مستشفى تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، ويتماشى مع رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.

ولفت السبكى، إلى أن مقر الفرع الإقليمى للهيئة العامة للرعاية الصحية لإقليم القناة، سيشمل الإدارة الإستراتيجية لفروع الهيئة بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات إقليم القناة المنضمة للمنظومة حتى الآن، وهى "بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء"، وذلك من خلال وضع ومتابعة تنفيذ القرارات والأعمال التى تقود إلى تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية.