وزير الخارجية يستقبل مدير عام القوة متعددة الجنسيات

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى استهل اللقاء بتهنئة السيدة "ديبلى" على توليها مهام منصبها فى أغسطس الماضى، مشيرا إلى تطلع مصر لمواصلة التعاون الوثيق مع القوة متعددة الجنسيات، ومؤكدا على أهمية ما تضطلع به القوة من دور ومهام تستهدف ترسيخ السلام عن طريق تنفيذ معاهدة السلام وجميع البروتوكولات والتفاهمات ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن الجانبين أشادا خلال اللقاء بنجاح القوة متعددة الجنسيات على مدار عقود فى توطيد السلام فى المنطقة وبناء الثقة بين طرفى معاهدة السلام، والتى عززت أيضا التعاون فى مجالات أخرى، لا سيما مكافحة الإرهاب.

كما حرص وزير الخارجية على توجيه الشكر للدول المساهمة بعناصر فى القوة، والدول التى تشارك فى تمويل عملها، وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الإسهام الأكبر فى هذا الشأن.