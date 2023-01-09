التحالف الوطنى.. عطاء وجهد بدون توقف (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أشهر قليلة ويكون قد يمر عام بالتمام والكمال على انطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى يعد ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.





القطاعات الثلاث تعمل من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، وتمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور. وكان نشاط التحالف قد انطلق فى شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

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