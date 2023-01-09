المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تعيين مريم حسن مذيعه مؤتمر ”التحالف الوطنى للعمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 يناير 2023 04:31 مساءً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارا بتعيين المذيعة مريم حسن كمذيع في إكسترا نيوز، إحدى قنوات المجموعة.

وكان الرئيس السيسى قد أشاد أثناء مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأداء مقدمة الحفل المذيعة مريم حسن والبالغه من العمر ١٨ عاما.

والجدير بالذكر أن مريم كانت إحدى متسابقات الموسم الأول من برنامج "الدوم" والذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبعد أدائها المتميز أثناء مسابقات البرنامج، التحقت بقناة إكسترا نيوز كمتدربة ،ومن ثم جاء قرار تعيينها بالشركة المتحدة بعد ثناء الرئيس السيسى على أدائها.