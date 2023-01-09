جدة - نرمين السيد - يقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، نموذجا لحقوق الإنسان المتكاملة، من خلال المشاركة فى الأعمال التى من شأنها الارتقاء بحياة المواطنين مثل الحق فى شرب مياه نظيفة، والحق فى سكن ملائم.





كما يقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الحق فى الضمان الاجتماعى، والحق فى الصحة، والحق فى الغذاء، والحق فى العمل. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهد اليوم الإثنين، مؤتمرا حول إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، خلال 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف الوطنى للعمل الأهلى يقدم نموذجا لحقوق الإنسان المتكاملة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.