التصديق على تخريج عدد من طلبة «الدور الثانى» بكلية الشرطة

جدة - نرمين السيد - صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على تخريج عدد من طلبة الدور الثانى من السنتين الدراسيتين (الرابعة - الثانية من الحاصلين على الليسانس فى الحقوق) بكلية الشرطة.





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