الحكومة: لا صحة لتجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع تنفيذ خطة لتطويرها، مُوضحةً أن حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، أو قطع أى من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة، ورفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، واستعادة طابعها التراثى، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، دون أى خطورة على الزائرين، إلى جانب ربطها بحديقة الأورمان، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية.