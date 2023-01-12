مصر الثالثة ضمن أبرز أسواق المركبات الكهربائية بالمنطقة العربية (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - تناول الإنفوجرافيك توقعات سوق السيارات الكهربائية بالمنطقة العربية خلال الخمس سنوات القادمة وفقًا لمنظمة الإسكوا؛ حيث يُتوقع أن تصل قيمة سوق السيارات الكهربائية بالمنطقة العربية إلى قرابة 84 مليون دولار بحلول 2026، مقابل 35 مليون دولار فى 2020، على أن تصبح مصر من بين أبرز تلك الأسواق، مع كل من الإمارات، والسعودية، والمغرب.
وتتوقع "الإسكوا" بأن يصل حجم الإنتاج السنوى من السيارات الكهربائية فى مصر إلى حوالى 20 ألف سيارة كهربائية بحلول 2026، بمكونات مصنعة محليًّا بأكثر من 50%.
كما أشارت الإسكوا إلى أن أول 100 ألف سيارة كهربائية منتجة محليًّا، تعهدت الحكومة المصرية بدعم تكاليفها؛ تعزيزًا لعملية تصنيع السيارات الكهربائية فى البلاد.
كما تستهدف مصر بحلول 2030، زيادة فى صادراتها من التكنولوجيا العالية كنسبة من الصادرات الوطنية بنحو 6 أضعاف.
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