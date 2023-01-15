القوى العاملة: ختام دورات تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالوادى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 11:31 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشأن الاختبارات النهائية للدورة التدريبية لعدد 11 متدرب على مهنة النقاشة والدهانات بالوحدة المحلية لقرى الراشدة بالداخلة ، وكذلك اختبارات نهاية الدورة التدريبية لعدد 10 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات بقرية الموشية بالداخلة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهنى للشباب من الجنسين داخل القرى بالمحافظات لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم ..

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة ،انه تم بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء بالداخلة عمل الإختبار النهائي للبرنامج التدريبى الذى تم تنفيذه للشباب من الذكور على مهنة النقاشة والدهانات وذلك لإصقال مهارات المتدربين عملياً على أرض الواقع على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظة .

وأضاف مدير المديرية ان المديرية قامت ايضاً بالانتهاء من الدورة التدريبية المنعقدة بالوحدة المتنقلة الموجودة بقرية الموشية بالداخلة ، لعدد 10 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات ذمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تم توجيهها للقرى الأكثر إحتياجاً لرفع مستوي معيشة مواطنيها والحصول على فرص عمل لائقة داخل سوق العمل .