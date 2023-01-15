حصاد هيئة الرعاية الصحية خلال 3 سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 11:31 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديدة، عن حصاد إنجازات الهيئة، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسى فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

جاء ذلك خلال انفوجراف لأبرز إنجازات الهيئة والتى شملت تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظات وهى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء".

وأوضح الإنفوجراف، خلال 3 سنوات تم استكمال المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى شملت 6 محافظات وهم "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس".

وفيما يخص تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، أشار الإنفوجراف، إلى تقديم 19 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت التابعة لهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، أما بالنسبة لخدمات الرعاية الأولية وطب الأسرة، والتى تعد نواة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فقد تم تقديم 9 مليون خدمة رعاية أولية، بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وأبرز الإنفوجراف، إجراء 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، منذ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية" وفقا لأعلى الممارسات والمعايير العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، حيث تم استحداث العديد من التقنيات الطبية وحزم الخدمات العلاجية كتقنيات TAVI والـcerab & ever، والعديد من التقنيات التى تم استحداثها لإجراء الجراحات الميكرسكوبية ومناظير الجهاز الهضمى وجراحات القلب النابض، ومهما بلغت تكلفة العملية أو التدخل الجراحى لم يتحمل المنتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أكثر من 400 فقط كنسبة مساهمة، علما بأن تكلفة العملية خارج التغطية الصحية الشاملة قد تتخطى النصف مليون جنيه.

واستعرض الإنفوجراف: خلال السنوات الثلاث لتطبيق المنظومة الجديدة، تم إجراء أكثر من 2.5 مليون فحص طبى شامل لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، والذى يتم إجراؤه بشكل سنوى لكل منتفع بالمنظومة الجديدة، منذ بداية انتفاعه بالخدمات الطبية للمنظومة الجديدة، وذلك بهدف المتابعة الدورية والمستمرة والكشف المبكر عن الأمراض أو مسبباتها، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وفيما يخص استيفاء معايير الجودة العالمية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، فقد أوضح الانفوجراف تسجيل واعتماد 108 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، منهم 54 منشآة صحية معتمدة وفقا لمعايير GAHAR2021 المعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا العالمية، بـ4 محافظات ضمن المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل.

وفيما يخص محور التحول الرقمى وأعمال الميكنة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، فقد الانتهاء من إنشاء 4.6 مليون ملف طبى إلكترونى للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الثلاث "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، فضلا عن تفعيل آليات الميكنة والتحول الرقمى بـ 138 وحدات ومراكز صحة الأسرة بمحافظات "بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء"، والإنتهاء من تفعيل منظومة المعامل LIS داخل 140 منشأة طبية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وتفعيل منظومة الأشعة PACS داخل 35 منشأة طبية، بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، إضافة إلى حصر 235 ألف أصل طبى وغير طبى ضمن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغيرالطبية بالهيئة.

وأبرز الإنفوجراف، إطلاق هيئة الرعاية الصحية 40 مبادرة صحية توعوية منذ إطلاق المنظومة فى يوليو 2019 وحتى الآن، وذلك لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالمحافظات، أما فيما يخص مؤشر رضاء المنتفعين الذى استحدثته الهيئة لقياس نسبة رضاء المتعاملين بخدماتها الطبية، وذلك تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، باعتبار آليات رضاء المنتفعين المختلفة هى حلقة الوصل بين الهيئة والمنتفع بخدمات المنظومة الجديدة، حيث تخطى متوسط نسبة الرضاء عن مستوى الخدمة الطبية وجودتها بمنشآت الهيئة 90%، فيما بلغت نسبة الاستجابة وحل شكاوى منتفعى التأمين الصحى الشامل بالمنظومة الالكترونية للشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء 97%.

ووفقا للإنفوجراف، تم تدشين 23 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ مرتبطة إلكترونيا بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة لضمان التعامل الفورى مع الأزمات والطوارئ، وذلك خلال 3 سنوات منذ إطلاق المنظومة الجديدة بالمحافظات.

وتستمر هيئة الرعاية الصحية، فى تقديم خدماتها الطبية والعلاجية والتوعوية بكافة المحافظات، باعتبار الهيئة هى ذراع الدولة الرئيسى فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة للمواطنين، وذلك وفقا للتطبيق المرحلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظات، إلى أن تشمل التغطية الصحية الشاملة جميع محافظات الجمهورية بحلول 2030.