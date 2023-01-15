الصحة: تقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لـ1088 مواطنا بالتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 11:31 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن فيروس سي، أمس السبت، لـ 1088 مواطنا من المترددين والعاملين في المصالح الحكومية، التابعة لمديرية أمن القاهرة.

وأوضح الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القاهرة، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم التنسيق مع وزارة الداخلية، لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي في المصالح الحكومية التابعة لمديرية أمن القاهرة.

وأضاف «شوقي» أن الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، قدمت خدمات فحص فيروس «بي» و«سي» ونقص المناعة البشرية المكتسب في «مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، ومجمع تراخيص التبين، وإدارة قوات أمن طرة، وإدارة قوات أمن التابعة لمدينة نصر غرب، ومجمع تراخيص السلام، ومجمع تراخيص حلوان، وإدارة قوات أمن السلام أول وثان، وإدارة مرور عبود، وإدارة مرور الأميرية، وإدارة مرور بولاق أبو العلا، وإدارة مرور الساحل».

وأشار«شوقي» إلى تحويل 4 مواطنين كانت نتائج فحوصاتهم الأولية إيجابية، إلى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، لاستكمال الفحص الطبي المتقدم، والبدء في العلاج، كل حسب حالته الصحية، مؤكدا استمرار توجيه الفرق الطبية، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمواطنين في المصالح الحكومية.