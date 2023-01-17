كولر: كهربا قدم كل ما طلبته واقتربنا من المهاجم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 09:30 مساءً - أكد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى، أنه سعيد بما قدمه الفريق أمام سموحة، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر، والتى انتهت بفوز الأهلى 3 / 1 وتأهل للنهائى.

وقال كولر فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "سعيد بتأهلنا للمباراة النهائية، وقدمنا أداءً متكاملًا في الشوط الأول، تحفظنا بشكل أكبر في الشوط الثاني وحاولنا استكمال إحكام سيطرتنا على المباراة، وحققنا تأهلًا مستحقًا ونتمنى التتويج بلقب الكأس".

وأضاف كولر: "كهربا قدم كل ما طلبته منه وكان له الفضل في تقدمنا الكبير في الشوط الأول، ولا يوجد لاعب يحجز بطاقة تواجده الدائم في التشكيل، كهربا قدم مباراة رائعة اليوم وسنرى إذا ما كان يستطيع خوض المباراة القادمة القوية بنفس المستوى أم لا".

وعن الصفقات قال: "الصفقات الجديدة تحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل إظهار كافة إمكاناتها، هم يجتهدون ويحاولون حفظ المهام المكلفين بها، أمامهم بعض الوقت للتأقلم على طريقة لعبنا، والثلاثي الجديد ظهروا بمستوى مميز في لقاء اليوم".

وأوضح: "أمامنا مزيدًا من الوقت من أجل التعاقد مع مهاجم قوي للفريق، ومفاوضات التعاقد مع لاعب مميز دائما ما تكون مرهقة، لكني أثق في الحصول على خدمات مهاجم متميز".

وأضاف: "كوكا وميسي لاعبين جيدين وأمامهما مستقبل كبير، كانا محبطين بسبب عدم المشاركة اليوم، لكنهم سوف يحصلون على الفرصة قريبًا، والمستقبل سيكون لهم ببعض من الصبر والعمل".

وتابع: "حمدي فتحي عانى من إلتحامات قوية وعنيفة تعرض لها خلال مباراة سموحة، لا أعلم إذا ما كان سيلحق بمباراة القمة أم لا، هو لاعب مميز وأساسي وأتمنى لحاقه باللقاء".

وعن المصابين، قال: "محمد عبد المنعم سيخوض التدريبات الجماعية بدءًا من غد وسوف نقف على حالته الطبية من أجل تحديد إمكانية الدفع به في القمة".

وأوضح: "علي معلول يشبه الدينامو، هو لاعب مهم للغاية، نحتاج فقط إلى إعادة تهيئته كأنه ماكينة أصابها بعض الإجهاد وتحتاج لبعض الزيت من أجل إعادتها إلى وضعها الطبيعي".

واختتم كولر قائلا: "لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين، ونمتلك أيضًا لاعبين عائدين من الإصابات، لابد أن يتحلى اللاعب المطلوب ضمه لفريقنا بالعديد من الأمور، أهمها أن يكون صاحب مستوى أعلى من المتواجدين في الفريق بالإضافة إلى احتياجنا لمركزه وأيضًا القيمة المالية المناسبة".