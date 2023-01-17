مجدى يعقوب لطلاب كلية الطب:القلب يتألف من عدة مليونات الذرات التى تعمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 10:31 مساءً - وجه أحد طلاب كليات الطب المشاركين فى حضور الندوة التى تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان حوار من القلب، سؤالا إلى السير مجدى يعقوب حول السفر الى الخارج لدراسة الطب أم الدراسة فى مصر .

وقال السير مجدى يعقوب ، توجد فى مصر مراكز تميز الكثير من المراكز وهى تجربة مهمة و لا يجب أن تسافر لكن يمكنك أن تحاول التعلم فى هذه المراكز الملهمة وكلما تعمقت فى العلم لابد أن ننشئ مراكز الامتياز لا يجب عليك أن تسافر.

قال السير مجدى يعقوب ، إن القلب يدهشنى تماما وكلما عملت مع القلوب اقع فى الحب أكثر وأكثر لأنه فى هذا العضو لانه يستمر فى النبض بصورة أنيقة وما قيل فى شأنه أنه مصدر العواطف والمشاعر وأن أؤمن بذلك لأنه يتواصل مع المخ من خلال الأعصاب والهرمونات وهو بالفعل مصدر العواطف والمشاعر.

وأضاف السير مجدى يعقوب خلال كلمة له بندوة الجامعة الأمريكية المنعقدة الآن، ما يذهلنى بشأن القلب دائما هو أنه يتألف من عدة مليونات من الذرات التى تعمل معا فى تغانم خلال عمر الانسان من أجل المحافظة على ضخ الدماء وكل أعضاء الجسم الأخرى ، ولدى أكبر احترام ممكن للقلب وأنا دائما اقول لزملائى أنه عضو جميل ونبيل وكفء.

وتابع السير مجدى يعقوب ، كنت أعمل فى المستشفى الوطنى للقلب وكنا نقدر لإجراء جراحة زراعة قلب ولكن يبدو أن من قام بأول جراحة لزراعة القلب وتسنت له هذه الفرصة فى جنوب أفريقيا وشعرنا جميعا بالسعادة والجميع أراد أن يكرر هذه الجراحة وكان هناك كثير من الجراحات الفاشلة للأسف واستغرق الأمر فترة طويلة ، وبدأنا فى إجراء الجراحات الناجحة بعد تعلم الكثير فى إجراءات الجراحة والأبعاد المختلفة للمريض خاصة فيما يتعلق كيف أن نكبح الجهاز المناعى للجسم.