محافظ الدقهلية: إصدار أكثر من 12 ألف رخصة عقارية بين 2017 و2021

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن إجمالى رخص العقارات الصادرة منذ 2017 وحتى 2021 بلغت 12 ألفا و160رخصة تم الانتهاء بالعمل من 11 ألفا و612 رخصة، وتبقى 548 رخصة تم فحصهم من خلال اللجنة الفنية المشكلة لفحص هذه الرخص للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط الفنية.





وكان الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ترأس اجتماع لجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص بناء والجارى تنفيذها حاليا بتكليفات من المحافظ، وتنفيذا لتوجيهات هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة من 2017 وحتى 2021 للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية الجديدة. واستعرض الاجتماع تقريرا يتضمن البيانات التى قامت اللجنة بمراجعتها بشأن التراخيص الصادرة للعقارات والموقف التنفيذى فى هذا الشأن. ومن جانبه، أشار نائب المحافظ إلى أن اللجنة حرصت خلال انعقادها على تطبيق الاشتراطات البنائية القانونية والفنية المقررة تنفيذا للقانون حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

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