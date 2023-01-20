التعليم: لا صحة لإعلان أسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تداول قائمة بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى 2022/2023، عارٍ تمام من الصحة.





وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن أسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى 2022/2023.

وشددت على أن الوزارة لم تعلن عن أى تفاصيل بهذا الشأن، ولا تزال بصدد مناقشة مختلف المقترحات بشأن آليات تفعيل وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة فى جميع المحافظات، وذلك لضمان تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة التعليمية، كأحد خطط الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل وآليات عقد مجموعات الدعم المدرسية بشكل رسمى فور الانتهاء من تحديدها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وفى سياق متصل، سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات فى عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة فى مجموعات الدعم، وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، فيما سيتم تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية لطلاب صفوف النقل داخل المدارس.