السيسى يصافح أسر أبطال ملحمة 25 يناير 1952

جدة - نرمين السيد - وصافح الرئيس السيسى ليلى تكلا، زوجة البطل عبد الكريم درويش، ومنى ذو الفقار، كريمة البطل صلاح ذو الفقار، وعبد الرحمن فاروق أبو زيد، حفيد البطل الشهيد أبو زيد أحمد رزق، وغيرهم.
كان وزير الداخلية محمود توفيق فى استقبال الرئيس السيسى فور وصوله، حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهورى، وسلام الشهيد.
ويمنح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال، أسماء مجموعة من شهداء الشرطة، وسام الجمهورية، تعبيرًا عن التقدير لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن وتكريمًا لأسرهم، بالإضافة إلى منح أنواط الامتياز لعدد من ضباط الشرطة، لتميُز أدائهم وتفانيهم فى العمل.
ويحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعدد من كبار رجال الدولة.
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