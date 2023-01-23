سويلم يصل لجمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية لمدة ٣ أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 01:27 مساءً - وصل السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣ والوفد الرسمي المرافق لسيادته إلى مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية لمدة ٣ أيام ، وكان فى إستقبال سيادته السيد/ بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان ، والسيد السفير/ معتز مصطفي عبد القادر سفير مصر بجنوب السودان ولفيف من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان .

واعرب الدكتور/ سويلم عن سعادته بزيارة دولة جنوب السودان الشقيقة فى اولى زياراته لها ، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التباحث وتبادل الرؤي في المشروعات المشتركة بين البلدين ، وبحث تعزيز أواصر التعاون ليس فقط في مجال الموارد المائية والري بل في كافة المجالات .

ومن جانبه .. أعرب السيد/ بال ماي دينج عن سعادته بزيارة أخيه وزير الموارد المائية والري المصرى والوفد المرافق لسيادته ، معرباً عن شكره لجمهورية مصر العربية لما تقدمة من دعم لدولة جنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية والري ، مشيراً لتطلعه لتبادل الرؤى وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين .

وأكد الدكتور سويلم الى دعم مصر الدائم لدولة جنوب السودان لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات ، حيث شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من مشروعات التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات كالكهرباء والصحة والتعليم والنقل وإفتتاح البنك الأهلي المصري بجوبا والتدريب والمنح الدراسية والموارد المائية والري ، بالإضافة للزيارات المتبادلة على كافة المستويات الرئاسية والحكومية ، مشيراً إلى أن مصر وجنوب السودان يجمعهما رباط واحد هو نهر النيل ، وهو ما ينعكس على تاريخ وأصالة العلاقات بين الدولتين .

الجدير بالذكر أنه من المقرر خلال الزيارة إجراء العديد من المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية ، بالإضافة لتفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان ، وإفتتاح المشروعات التي أقامتها الوزارة لخدمة الأهالي والمواطنين بدولة جنوب السودان الشقيقة .