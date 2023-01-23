جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى زكى القاضى، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، جاء هدية إلى جموع المصريين الذين يعانون من الاحتياجات الرئيسية خلال السنوات الماضية، مشيدا بتوحيد الجهود والبرامج التى ينفذها التحالف، بشكل منظم للغاية، ويخدم أكبر قدر.





وأضاف «القاضى»، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التحالف الوطنى يدعم التنسيق على الأرض للوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين، ونتذكر الأزمة الروسية الأوكرانية، التى بدأت شهر فبراير الماضى، وبعدها شهدنا انطلاق التحالف الوطنى، وهو ما ساهم فى تقليل آثار وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح الكاتب أنها تجربة عظيمة للغاية فى إطار مواجهة شتاء قارس على العالم كله، والتحالف يشهد التنسيق بين 30 كيانا كبيرا فى جميع الملفات لتقديم المساعدات المختلفة، مثل القوافل الطبية وغيرها فى إطار نشر الخير فى كل ربوع مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاتب صحفى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى هدية لجموع المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.