البطل طارق عبد الوهاب.. فقد ذراعيه فى مواجهة الإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 02:25 مساءً - المقدم طارق عبد الوهاب، أحد مصابي وزارة الداخلية أثناء أحداث الإرهاب، والذي فقد جزء من ذراعيه فداءً للوطن، ومازال قلبه ينبض بحب الوطن.

البطل كان ضمن رجال الشرطة الأوفياء الذين بادروا لتفكيك القنابل والعبوات المتفجرة في 2014، والذي زرعها أهل الشر، لإرهاب المصريين، إلا أن "عبد الوهاب" وزملاؤه تعاملوا بشهامة وتصدوا لعنف الإخوان وقدموا أنفسهم فداءً لهذا الوطن.

ورغم فقد "عبد الوهاب" لجزء من ذراعيه، إلا أن قلبه مازال ينبض بحب هذا الوطن، ويتلقى عمليات تأهيل مستمرة.