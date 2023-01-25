جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان لها - أن ذلك يأتى فى إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها فى الأنشطة الدعوية، ‏وفى إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير، من خلال ‏رسائلها المتعددة. وأشارت الوزارة إلى الإشادة الكبيرة من جانب السيدات ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر الوسطى ‏المستنير، وتشكيل الوعى الدينى الرشيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: الدروس المنهجية للواعظات تشهد إقبالًا كبيرًا من السيدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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