مصر والهند.. 75 عامًا من العلاقات المشتركة بين البلدين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الهند هى زيارة من نوع خاص، إذ تأتى تزامنًا مع احتفالات القاهرة ونيودلهى بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
تأتى زيارة الرئيس السيسى إلى العاصمة الهندية نيودلهى، تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الهندى، للمُشاركة "ضيف شرف" فى احتفالات يوم الجمهورية الهندى، لتؤكد عمق العلاقات التى تجمع البلدين على شتى المستويات.
وأعلن ناريندرا مودى، رئيس الوزراء الهندى، من قصر حيدر آباد، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى، رفع التعاون بين مصر والهند لمستوى الشراكة الاستراتيجية.
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