«القومى للإعاقة» يستقبل رئيس الوزراء فى جناحه بمعرض القاهرة للكتاب

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والوفد المرافق لها صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى جناح المجلس فى "B13" بصالة "3" - صالة الوزارات – بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، جاء ذلك على هامش افتتاح رئيس الوزراء لمعرض الكتاب المقام خلال الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير 2023 بالتجمع الخامس.





استعرضت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس أمام رئيس مجلس الوزراء معروضات المجلس داخل جناحه بالمعرض من الإصدارات التوعوية المختلفة، ودور المجلس فى المعرض ورسالته الهامة فى أكبر تجمع ثقافى دولى سنوى.

أشارت خلال اللقاء، إلى أن المجلس يشارك فى هذه الدورة بجناحين يتم من خلالهما عرض مطبوعات المجلس المتنوعة، إلى جانب عرض عدد من المنتجات الفنية والثقافية لأكثر من 200 فنان من ذوى الإعاقة التى تم إنتاجها بأيديهم، ويعرض المجلس هذه المنتجات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة فى مجال الإعاقة فى عدة محافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنيا وسوهاج، بالإضافة إلى المطبوعات التعليمية المتوافرة داخل جناح المجلس المتاحة بلغة برايل، والكتب الإلكترونية التى يتم إتاحتها بالتقنية الصوتية من خلال برنامج ديزى، كشكل من أشكال التمكين الثقافى.

أوضحت أن المجلس يشارك أيضًا فى هذا المعرض بعدة أنشطة ثقافية وفنية مختلفة من ضمنهم 4 ورش عمل دامجة للأطفال، وندوتين الأولى بعنوان "مصر الأردن... تبادل الخبرات نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة" التى ستقام غدًا فى الساعة 12 ظهرًا بقاعة ضيف الشرف ببلازا 2، والثانية تحت عنوان "مبادرات عام المجتمع المدنى لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة" المقرر عقدها فى 5 فبراير المقبل فى الساعة 6 مساءً بقاعة الصالون الثقافى ببلازا 2.

ذكرت أن المجلس يشارك طوال فترة المعرض بمبادرة تحت مسمى "معرض الكتاب بلغة الإشارة"، التى تأتى بمشاركة أكثر من 15 متطوع من مترجمى لغة الإشارة، وتكمن فى ترجمة العديد من فعاليات المعرض للغة الإشارة، بهدف رفع الوعى الثقافى لدى الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية، وزيادة فعالية الدمج فى هذا الحدث الثقافى الهام.

ونوهت، أن دخول معرض القاهرة الدولى للكتاب مجانا للأشخاص ذوى الإعاقة وطوال أيام المعرض، مشيدة بالمسارات الآمنة التى خصصتها إدارة المعرض لمرور الأشخاص ذوى الإعاقة منها وإليها، وتوفير الكراسى المتحركة، والأدلة الإرشادية للاشخاص ذوى الإعاقة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجناح المجلس المشارك به فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، وبدوره فى دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا الحدث الثقافى الضخم، مؤكدًا أن هذه الفئة تحظى بإهتمام خاص من قبل الدولة المصرية وفى مقدمتها القيادة السياسية.

رافق رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده جناح المجلس، الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية والدكتور أحمد بهى الدين رئيس معرض القاهرة الدولى للكتاب، بالإضافة إلى الممثلين للأجنحة الحكومية والوطنية والعربية والدولية.

الجدير بالذكر أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54 المقامة بالتجمع الخامس خلال الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير 2023، للمرة العاشرة على التوالى بالجناح المخصص له رقم "B13" فى صالة "3"، ويتيح المجلس بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب مجانية الدخول لمعرض القاهرة الدولى للكتاب للأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن إتاحتة تخفيضات لهم تصل إلى 30٪ على الكتب المعروضة فى هذه الدورة بموجب كارنيه إثبات الاعاقة بالتعاون مع الهيئة ودور النشر.