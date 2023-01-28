محافظ قنا: بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر نجع حمادى (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ قنا، خلال بيان له اليوم، إن موسم عصر القصب، هو بمثابة موسم الخير للمزارعين، لما يمثله محصول القصب من أهمية استراتيجية فى توفير السكر، كأحد أهم السلع الغذائية الأساسية للشعب المصرى.

وأضاف أن المحافظة تعد الأولى على مستوى الجمهورية فى إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص.

وتابع محافظ قنا، أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة، تبلغ 120 ألفا و360 فدانا تمثل حوالى 37% من إجمالى المساحة المنزرعة بالقصب على مستوى الجمهورية، وتنتج حوالى 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالى 300 ألف طن سكر سنويا.

وفى سياق آخر، بدأت بكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا فعاليات البرنامج التدريبى (أبدأ حلمك) للمشروعات الناشئة بمحافظة قنا بالتعاون مع مؤسسة إنرووت ويستمر لمدة أربعة أيام.

وقال الدكتور عصام الدين عبدالهادى، عميد كلية الزراعة بالجامعة، إن البرنامج التدريبى يقدم الدعم الفنى والأسس العلمية السليمة، لإقامة المشروعات وتوفر مختلف سبل الدعم لأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة.

كما وجه عميد كلية الزراعة، الشكر للدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، لدعمه للبرامج التدريبية بالجامعة لتطوير مهارات الطلاب والخريجين وأصحاب المشروعات.