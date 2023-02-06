عاجل.. زلزال يضرب بعض المناطق فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - ونشر مستخدمو فيسبوك منشورات تفيد بوقوع زلزال فى بعض المناطق، وذلك دون وجود خسائر. وفى 25 يناير الماضى، سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد، زلزالا، بقوة 6 درجات فى شرق البحر المتوسط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية وعمق 54 كم. وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، فى بيان صحفى، أن الزلزال شعر به عدد من المواطنين فى نطاق القاهرة الكبرى دون وقوع أى خسائر أو إصابات.

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