تأكيد السيسى موقف مصر الثابت بتعزيز التضامن بين الشعوب العربية يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الصحافة عموما، والعربية على وجه الخصوص، تواجه أوضاعا جديدة فرضها انتشار وسائل التواصل الاجتماعى على نطاق واسع للغاية، الأمر الذى يستلزم مواصلة الصحافة تحديث دورها باستمرار، والتوازن بين مقتضيات المنافسة من جانب، والعمق والموضوعية فى الطرح اللذين يميزان العمل الصحفى على الجانب الآخر، وعلى النحو الذى يسهم فى بلورة رؤى جادة وفعالة، للتعامل مع التحديات المشتركة التى تواجه الدول العربية، وعلى رأسها تحقيق السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مؤكدا أن الكلمة مسئولية وأمانة كبيرة، لتأثيرها فى تشكيل الوعى العام والعقل الجمعى للشعوب.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامى، رئيس الاتحاد نقيب الصحفيين العراقيين، وبحضور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين المصريين الرئيس الشرفى لاتحاد الصحفيين العرب.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس قدم التهنئة لرئيس اتحاد الصحفيين العرب وأعضاء الأمانة العامة، لفوزهم فى انتخابات الاتحاد التى أجريت مؤخرا، مؤكدا دعم مصر الكامل لأعمالهم، والدور المهم الذى يقوم به اتحاد الصحفيين العرب فى دعم الصحافة والقارئ العربى.

وأعرب الحضور عن تشرفهم باستقبال الرئيس لهم بالتشكيل الجديد للأمانة العامة للاتحاد، منوهين بتقديرهم مكانة مصر الرائدة فى العالم العربى، ودورها السياسى الراشد والمسئول على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ومؤكدين تثمينهم ما يشهدونه فى مصر من تطورات تنموية ملموسة بخطى سريعة.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع الرئيس بشأن سبل تعزيز الدور الحيوى للصحافة العربية، كما تطرق إلى الأوجه المتعددة للعمل العربى المشترك، والتحديات التى تواجهه، وما شهدته الدول العربية خلال السنوات الأخيرة من تحديات غير مسبوقة هددت الدولة الوطنية نفسها ككيان وطنى جامع للشعب، يوفر له الأمن وسبل العيش والحياة.

فى ذلك الإطار، أكد الرئيس أن موقف مصر ثابت بشأن القضايا العربية من إعلاء التضامن العربى، وترسيخ المؤسسات الوطنية، ورفض التدخل فى الشئون الداخلية للدول، مع الحرص الدائم على حسن الجوار، وتعزيز روابط الإخاء والمحبة بين الشعوب العربية.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، وأكد الرئيس أهمية العمل العربى الجماعى فى التعامل مع الأزمات القائمة، ودفع جهود التسوية السلمية لها، بما يحقق المصالح العليا للشعوب العربية، ويحافظ على مقدراتها، لا سيما فى هذا التوقيت الدقيق الذى يمر به النظام الدولى.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على إعراب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائى مع رومانيا فى ضوء الخطوات الإيجابية البناءة بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة، التى عبر عنها تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعلى رأسها زيارة الرئيس إلى بوخارست فى يونيو 2019، ثم زيارة الرئيس الرومانى إلى مصر فى أكتوبر 2021، فضلا عن مشاركة الرئيس الرومانى فى القمة العالمية للمناخ التى عقدت بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس "نيكولاى تشويكا" رئيس وزراء جمهورية رومانيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وكذلك "فلورين سباتارو" وزير الاقتصاد الرومانى، و"ميهال ستوبار" سفير رومانيا بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس الوزراء الرومانى لمصر، طالبا نقل التحيات والتقدير إلى الرئيس "كلاوس يوهانس"، ومشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التى مر على تدشينها 117 عاما.

ونقل رئيس الوزراء الرومانى إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الرومانى، مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين فى ضوء دور مصر المحورى فى إرساء دعائم الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وكذلك التطلع إلى تطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر فى جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة فى القطاعات ذات الميزة التنافسية فى كل من مصر ورومانيا.

وفى ذلك الإطار، تم التوافق على أهمية عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين فى أقرب وقت، كما تم التباحث بشأن التعاون فى مجال الطاقة بمختلف أنواعها، فى ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة، لاسيما فى ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية وما فرضته من تحديات عالمية فى هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول أيضا عددا من القضايا الإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، حيث تم التوافق على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية والإنسانية على مستوى العالم، وفى ذلك الإطار أعرب الرئيس عن تقدير مصر لاستقبال رومانيا للدارسين المصريين الذين أجبروا على مغادرة أوكرانيا، وتسهيل عودتهم إلى بلدهم.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 34٫22 مليار دولار فى نهاية يناير 2023، مقارنة بـ34 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2022.

ويواصل الاحتياطى الأجنبى ارتفاعه منذ عدة أشهر فى ظل اتجاه الدولة للعمل على تعزيز الموارد الدولارية، وخفض الواردات، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تبنى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، لدعم النمو.

كما ساعد على زيادة الاحتياطى النقدى تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 523٫5 مليون دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2022ــ2023 خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لما أعلنه «المركزي» فى تقرير «ميزان المدفوعات»، كما تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2%، ليسجل نحو 3.2 ملیار دولار.

وأرجع «المركزى» هذا التحسن إلى زيادة كل من إيرادات قطاع السياحة، وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس.