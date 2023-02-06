حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 7-1-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 7-1-2023
مهنياً: يوم متقلب خفف من عصبيتك قدر الإمكان وابتعد عن كل ما يوحي بروح المغامرة
عاطفياً: يوم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاوناً مع الشريك فهو على أتمّ الاستعداد للتعاون وتقديم كل ما يلزم
صحياً: حافظ على واقعيتك وابحث وضعاً صحياً بطريقة ذكية وحكيمة ومنطقية، لا تتصرف بعناد وتشبث
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 7-1-2023
مهنياً: تريحك الأجواء هذا اليوم، وتوحي لك بأفكار جيدة لبعض المشاريع وتدعوك إلى المبادرة والمجازفة، ويسعدك أن ترى الزملاء سعداء ببعض الإنجازات
عاطفياً: لا تعتقد أن سكوت الشريك يفسح في المجال أمامك للاستمرار في ارتكاب الأخطاء، فهو قادر على قلب الأمور رأساً على عقب
صحياً: من جدّ وجد، ومن أراد المحافظة على صحة سليمة عليه القيام بما يلزم ليتوصل إلى ذلك، فماذا تقول؟
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 7-1-2023
مهنياً: تشعر بالقوة لكنك تريد ان تتفرد بالقرار وان تعمل بلا ضجيج، لكن احذّر الانعزال وخلق بعض الأعداء حولك
عاطفياً: إذا رغبت في الارتباط بالحب جديدة، عليك إنهاء حبك بشريكك الحالي لئلا تجد نفسك ضائعا
صحياً: حتى لو كان الطقس بارداً نوعاً، فهو ملائم للمشي شرط أن تحمي نفسك جيداً من الصقيع، فقم بذلك
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 7-1-2023
مهنياً: يكون هذا مؤشراً ملائماً للانطلاق في الأعمال المهمة المنتظرة، ووضع الخطط المستقبلية لمشاريع كبيرة تريد إنجازها
عاطفياً: أدرس خطواتك بدقة، لا تغامر بحبك مع الحبيب فأنت لا تطيق فراقه حتى ليوم واحد
صحياً: بين اتخاذ القرار وعدم اتخاذه لحظة، فما عليك إلا أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة أو بصحة غير سليمة
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 7-1-2023
مهنياً: يكون الجوّ إيجابياً فأنت تتمتّع بقدرات معنوية هائلة وشجاعة وحماسة، ما يجعل كل امورك تتقدّم بخطوات جبّارة
برج الاسد عاطفياً: ما زلت متهوراً والأقوال تخرج منك من دون تفكير ما يزعج الشريك، فيحاول تجنّبك قدر المستطاع، حذار
صحياً: لا تقم بالعمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7-1-2023
مهنياً: يجب ان تشاطر الآخرين الأفكار والمعلومات وان تعطي وجهة نظرك برويّة، إحذر المزاجية وحاول ان تهتم بالزملاء ولا تهملهم
عاطفياً: الغيرة تعدّ من العوامل السلبية في العلاقة بالشريك، فحاول أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب الشريك فترتاح أكثر
صحياً: إذا شعرت بأن وضعك الصحي يتحسن، فهذا جراء تطبيق إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 7-1-2023
مهنياً: تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها بقرار طائش أو متسرّع لأنك قد تندم لاحقاً
عاطفياً: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق ذلك وينتظر منك هذا الامر منذ مدة
صحياً: خصّص بعض الوقت للقيام بالتمارين الرياضية اللازمة، فأنت بغاية الشوق إلى سماع أن صحتك ممتازة
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 7-1-2023
مهنياً: يشير هذا اليوم إلى ظروف جيدة والتخلص من وسوء تفاهم ومناخ الفوضى والإرباك
عاطفياً: عليك أن تخفف عصبيتك وخصوصاً مع الشريك، فلا تحاول أن تملي عليه ما يجب يفعل لأنك قد تفقده
صحياً: تشعر بأنّك تمتلك الطاقة لتحقيق أهدافك الصحية، ويؤدي الأصدقاء والمقرّبون دوراً في مسارك
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 7-1-2023
مهنياً: أعد النظر في طريقة إسرافك للمال، فقد تقع في مأزق مالي إذا لم تتصرف فوراً
عاطفياً: استمع إلى الشريك، إذا اعتمدت الصراحة في الحب معه سيبادلك بالمثل وتكونان مرتاحين
صحياً: خفف قدر الإمكان من رفع الأحمال الثقيلة، فأنت لم تتخلص نهائياً من آلام الظهر
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 7-1-2023
مهنياً: يمنحك هذا اليوم ثقة بنفسك والقوة لإنهاء أعمالك كلها بامتياز ما يثير إعجاب الرؤساء والزملاء معاً، وتنال ترقية
عاطفياً: شهر عسل متواصل مع الشريك، مرده التفاهم بينكما على كل النقاط المطروحة للمعالجة
صحياً: تأخذ العبرة من الماضي الصحي الأليم، وتنطلق في مشروع رياضي يبقيك في حالة صحية ممتازة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 7-1-2023
مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصة التعبير عن افكارك في العمل، و يشير إلى تجربة جديدة تخوضها لها علاقة بمكان بعيد او بسفر او بدولة اجنبية
عاطفياً: عليك أن تخرج من حالة القلق على المستقبل مع الشريك، وذلك لا بد من أن يكون من خلال الثقة بالنفس والشجاعة
صحياً: إذا أصبت ببعض التورم في مختلف أنحاء جسمك عليك الإسراع إلى طبيبك
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 7-1-2023
مهنياً: كن مستعداً لجديد، وربما تفتقد الصبر، كأنك تبحث عن المشكلات بأي ثمن، فتجتر بعض القصص القديمة المنسية وتعيدها إلى الساحة
عاطفياً: تزداد الثقة بالنفس، وقد تصطحب الحبيب إلى سفر ما، أو تعيش أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات التي لا تبحث عن أي ارتباط بعدها
صحياً: فكر في مستقبلك الصحي والحالة التي ستصبح عليها في حال أهملت الاهتمام بنفسك