حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 7-1-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 7-1-2023

مهنياً: يوم متقلب خفف من عصبيتك قدر الإمكان وابتعد عن كل ما يوحي بروح المغامرة

عاطفياً: يوم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاوناً مع الشريك فهو على أتمّ الاستعداد للتعاون وتقديم كل ما يلزم

صحياً: حافظ على واقعيتك وابحث وضعاً صحياً بطريقة ذكية وحكيمة ومنطقية، لا تتصرف بعناد وتشبث

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 7-1-2023

مهنياً: تريحك الأجواء هذا اليوم، وتوحي لك بأفكار جيدة لبعض المشاريع وتدعوك إلى المبادرة والمجازفة، ويسعدك أن ترى الزملاء سعداء ببعض الإنجازات

عاطفياً: لا تعتقد أن سكوت الشريك يفسح في المجال أمامك للاستمرار في ارتكاب الأخطاء، فهو قادر على قلب الأمور رأساً على عقب

صحياً: من جدّ وجد، ومن أراد المحافظة على صحة سليمة عليه القيام بما يلزم ليتوصل إلى ذلك، فماذا تقول؟

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 7-1-2023

مهنياً: تشعر بالقوة لكنك تريد ان تتفرد بالقرار وان تعمل بلا ضجيج، لكن احذّر الانعزال وخلق بعض الأعداء حولك

عاطفياً: إذا رغبت في الارتباط بالحب جديدة، عليك إنهاء حبك بشريكك الحالي لئلا تجد نفسك ضائعا

صحياً: حتى لو كان الطقس بارداً نوعاً، فهو ملائم للمشي شرط أن تحمي نفسك جيداً من الصقيع، فقم بذلك

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 7-1-2023

مهنياً: يكون هذا مؤشراً ملائماً للانطلاق في الأعمال المهمة المنتظرة، ووضع الخطط المستقبلية لمشاريع كبيرة تريد إنجازها

عاطفياً: أدرس خطواتك بدقة، لا تغامر بحبك مع الحبيب فأنت لا تطيق فراقه حتى ليوم واحد

صحياً: بين اتخاذ القرار وعدم اتخاذه لحظة، فما عليك إلا أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة أو بصحة غير سليمة

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 7-1-2023

مهنياً: يكون الجوّ إيجابياً فأنت تتمتّع بقدرات معنوية هائلة وشجاعة وحماسة، ما يجعل كل امورك تتقدّم بخطوات جبّارة

برج الاسد عاطفياً: ما زلت متهوراً والأقوال تخرج منك من دون تفكير ما يزعج الشريك، فيحاول تجنّبك قدر المستطاع، حذار

صحياً: لا تقم بالعمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7-1-2023

مهنياً: يجب ان تشاطر الآخرين الأفكار والمعلومات وان تعطي وجهة نظرك برويّة، إحذر المزاجية وحاول ان تهتم بالزملاء ولا تهملهم

عاطفياً: الغيرة تعدّ من العوامل السلبية في العلاقة بالشريك، فحاول أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب الشريك فترتاح أكثر

صحياً: إذا شعرت بأن وضعك الصحي يتحسن، فهذا جراء تطبيق إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 7-1-2023

مهنياً: تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها بقرار طائش أو متسرّع لأنك قد تندم لاحقاً

عاطفياً: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق ذلك وينتظر منك هذا الامر منذ مدة

صحياً: خصّص بعض الوقت للقيام بالتمارين الرياضية اللازمة، فأنت بغاية الشوق إلى سماع أن صحتك ممتازة

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 7-1-2023

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى ظروف جيدة والتخلص من وسوء تفاهم ومناخ الفوضى والإرباك

عاطفياً: عليك أن تخفف عصبيتك وخصوصاً مع الشريك، فلا تحاول أن تملي عليه ما يجب يفعل لأنك قد تفقده

صحياً: تشعر بأنّك تمتلك الطاقة لتحقيق أهدافك الصحية، ويؤدي الأصدقاء والمقرّبون دوراً في مسارك

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 7-1-2023

مهنياً: أعد النظر في طريقة إسرافك للمال، فقد تقع في مأزق مالي إذا لم تتصرف فوراً

عاطفياً: استمع إلى الشريك، إذا اعتمدت الصراحة في الحب معه سيبادلك بالمثل وتكونان مرتاحين

صحياً: خفف قدر الإمكان من رفع الأحمال الثقيلة، فأنت لم تتخلص نهائياً من آلام الظهر

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 7-1-2023

مهنياً: يمنحك هذا اليوم ثقة بنفسك والقوة لإنهاء أعمالك كلها بامتياز ما يثير إعجاب الرؤساء والزملاء معاً، وتنال ترقية

عاطفياً: شهر عسل متواصل مع الشريك، مرده التفاهم بينكما على كل النقاط المطروحة للمعالجة

صحياً: تأخذ العبرة من الماضي الصحي الأليم، وتنطلق في مشروع رياضي يبقيك في حالة صحية ممتازة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 7-1-2023

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصة التعبير عن افكارك في العمل، و يشير إلى تجربة جديدة تخوضها لها علاقة بمكان بعيد او بسفر او بدولة اجنبية

عاطفياً: عليك أن تخرج من حالة القلق على المستقبل مع الشريك، وذلك لا بد من أن يكون من خلال الثقة بالنفس والشجاعة

صحياً: إذا أصبت ببعض التورم في مختلف أنحاء جسمك عليك الإسراع إلى طبيبك

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 7-1-2023

مهنياً: كن مستعداً لجديد، وربما تفتقد الصبر، كأنك تبحث عن المشكلات بأي ثمن، فتجتر بعض القصص القديمة المنسية وتعيدها إلى الساحة

عاطفياً: تزداد الثقة بالنفس، وقد تصطحب الحبيب إلى سفر ما، أو تعيش أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات التي لا تبحث عن أي ارتباط بعدها

صحياً: فكر في مستقبلك الصحي والحالة التي ستصبح عليها في حال أهملت الاهتمام بنفسك