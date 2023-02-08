وزير الرى: نقدر موقف بوروندى الداعم والمساند لمصر فى قضايا المياه

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بسانكتوس نيراجيرا وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية بوروندى، وذلك بحضور السفير ياسر العطوى سفير جمهورية مصر العربية ببوروندى، والوفد الفنى المرافق له وممثلى السفارة المصرية وكبار المسؤولين البورونديين.





وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته وتقديره للقاء نظيره البوروندى، مؤكدا على خصوصية العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر وبوروندى على جميع المستويات، مشيرا إلى مساندة مصر للسياسات الإصلاحية والتنموية التى ينتهجها الرئيس البوروندى والتى تستهدف زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والنهوض بمستوى معيشة المواطن البوروندى.

وأكد الوزير حرص مصر على استمرار دعم قطاع الإنتاج الزراعى البوروندى الذى يوليه الرئيس البوروندى اهتمامه الفائق، وكذا دعم قطاع الرى وتحديثه والاستخدام الأمثل للموارد المائية ببوروندى، حتى تصبح الزراعة قاطرة التنمية بها.

كما أعرب عن تقدير مصر لموقف بوروندى الداعم والمساند للموقف المصرى فى قضايا المياه، مشدداً على حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين دول الحوض من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

واستعرض الدكتور سويلم مكونات مذكرة التعاون الموقعة بين الدولتين فى مارس 2021 فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتى تتضمن إعداد ثلاث دراسات فنية لإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار وإنشاء وصيانة شبكة المصارف الخاصة بمياه الأمطار داخل المدن والقرى بالإضافة إلى إعداد دراسة فنية لعمل مشروع تخطيط وتنمية وإدارة الموارد المائية بدولة بوروندى، وقد توافق الوزيران على أهمية دفع وتيرة العمل بكافة مكونات مذكرة التفاهم.

وأكد الدكتور سويلم، حرص مصر على توطيد علاقات التعاون الثنائى بين البلدين من خلال بناء القدرات للكوادر البوروندية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من الوزارات والمؤسسات المصرية، مشيراً إلى أننا أمام فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين كلتا الدولتين من خلال تبادل الخبرات لمواجهة تحديات المياه وخاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ.

وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لقيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ السابق COP27 بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، هذه المبادرة الدولية التى تُعد نقطة البداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف فى قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ مع التركيز بشكل خاص على القارة الأفريقية، معرباً عن أمله فى مشاركة جمهورية بوروندى فى هذه المبادرة المهمة التى تهدف بشكل أساسى لدعم المجتمعات المحلية فى التأقلم والتكيف مع تغير المناخ.

كما أكد على سعى مصر لإنشاء مركز إفريقى للتدريب وبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف، والذى سيصبح منصة هامة لتدريب الكوادر الفنية من الدول الأفريقية الشقيقة لرفع وبناء القدرات فى المجالات ذات الصلة بالمناخ.