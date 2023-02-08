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وزير التمية المحلية: قطاع التفتيش بالوزارة يقوم ب 117 حملة تفتيش على...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 فبراير 2023 10:31 صباحاً - بناءاً على توجيهات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،و تنفيذاً لتكليفات د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برصد الثغرات داخل الجهاز الإداري للدولة و المحافظات و التى تفتح باباً للتلاعب و اهدار المال العام ...

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء و المتابعة و التفتيش برئاسة اللواء أحمد عرفات بتكثيف حملات المرور على الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية ، و الوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع ، و تتضمن رصد التعديات و مخالفات البناء ، و متابعة الخطة الاستثمارية ، و التفتيش المالى والادارى ، و النظافة و البيئة و الحملات الميكانيكية ، و فحص شكاوى المواطنين و أداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية .

و أوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تشكيل 117 حملة تفتيش للمرور على بعض الوحدات المحلية فى الفترة من أول سبتمبر 2022 حتى 6 فبراير 2023 ، للوقوف على مدى التزامها ، وقيامها بتنفيذ خطة الوزارة بكافة محاورها ، ورصد أوجه السلب والقصور وطرق معالجتها ، و تم المرور على (21) محافظة وهى القاهرة و الجيزة و القليوبية و المنوفية و الغربية و الدقهلية و دمياط و الوادى الجديد و الشرقية و كفر الشيخ و أسيوط و الاسكندرية و البحيرة و المنيا و الفيوم و بور سعيد و مطروح و السويس و الاسماعيلية و البحر الاحمر و أسوان ، وتضمنت الحملات التفتيش المخطط و المفاجىء الحملات الميكانيكية و المراكز التكنولوجية و فحص الشكاوى و المرور الليلى .

وأشار اللواء هشام آمنة أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية ، وكشف أى مخالفات ، واصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح ، و تقوم الوزارة باخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات .

و كشف اللواء آمنة أنه ترتب على حملات التفتيش إحالة 331 للنيابات المختصة و الشئون القانونية ، منها عدد 77 احالة للنيابة العامة ، و عدد 221 احالة للنيابة الادارية ، و عدد 33 احالة للشئون القانونية ، موضحا أنه تم تنفيذ 20 حملة بمحافظة القاهرة ، و 8 حملات على محافظة الجيزة ، و 4 حملات على كل من بورسعيد والقليوبية و الإسماعيلية ، و عدد 2 حملة على كل من الشرقيه و المنوفية و أسيوط ، و 5 حملات على الغربية ، و 16 حملة تفتيش على محافظة الدقهلية ، و 14 حملة على دمياط ، و 9 حملات على الفيوم ، و 7 حملات على كل من مطروح و الوادى الجديد ، و 3 حملات على كل من السويس و الاسكندرية و البحر الأحمر ، وحملة واحدة على كل من البحيرة و كفرالشيخ ، و المنيا و أسوان .

و أضاف اللواء هشام آمنة أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الادارة المحلية ، حيث يضم الخبرات المالية والادارية والخطط الاستثمارية ، والصناديق الخاصة ، والادارات الهندسية ، والحملات الميكانيكية ، و الذين يتمتعون بالضبطية القضائية ، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى التعامل السريع مع أى مخالفات.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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