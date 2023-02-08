وزير التموين: نبحث إنشاء صومعة فى ميناء دمياط بسعة تخزينية 200 ألف طن

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه، مع وفد بنك الاستثمار الأوربى، برئاسة لوينل رافايل، مسؤول عمليات التمويل فى دول الجوار، تمويل إنشاء إنشاء صومعة كبرى بميناء دمياط، بسعة تخزينية 200 ألف طن و5 صوامع حقلية جديدة بالشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والمنيا والوادى الجديد سعه 5 آلاف طن لكل صومعة.





وقال الوزير، إنه حال انتهاء الإجراءات اللازمة للتمويل ستساهم تلك الصوامع فى زيادة الطاقة التخزينية للقمح فى صوامع الموانئ والصوامع الداخلية.

من ناحيته، أكد اللواء شريف عادل باسيلى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصوامع، أن اختيار أماكن الصوامع الحقلية، يأتى بعد دراسات كبيرة بالأماكن الأكثر تكدسا بزراعة القمح وتوفر على المزارعين الكثير نظرا لقربها من أماكن زراعة القمح.

كما التقى الوزير، اليوم، بوريس تاديتش، الرئيس الصربى الأسبق والوفد المرافق، لبحث توريد الأقماح إلى مصر من خلال ميناء كونستانتا إلى ميناء الإسكندرية أو دمياط، إن تلك الزيارات المتبادلة تأتى تكليلا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية إلى صربيا، وكللت بالنجاح وعقد اتفاقيات كبيرة مع الجانب الصربى.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع الجانب الصربى لتوريد القمح والذرة من صربيا وبلغاريا ورومانيا من خلال ميناء كونستانتا إلى مينائى الإسكندرية ودمياط، وإلى أنه بحث مع الجانب الصربى توريد ما يقرب من مليون طن قمح من خلال الميناء، إضافة التى توريد احتياجات مصر من الذرة لتلبيه احتياجات مربى الدواجن.

وبدوره أوضح اللواء شريف عادل باسيلى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصوامع، أنه سيتم عقد عدد من الاجتماعات مع الجانب الصربى بمقر الشركة القابضة للصوامع لاستكمال المناقشات والمباحثات المشتركة بين الجانبين.