مركز الأزهر للفتوى يختتم دورته الـ57 لتدريب المقبلين على الزواج (صور)

جدة - نرمين السيد - اختتم مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية دورته الـ"57" لتدريب المقبلين على الزواج، ضمن سلسلة دوراته المجانية الجديدة التى بدأها فى يوليو الماضى وسط تفاعل كبير، فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.





وتلقى المتدربون خلال هذه الدورة أهم المفاهيم الضرورية لإقامة حياة زوجية سعيدة ومستقرة، وأهم مهارات فهم الذات، وطبيعة شريك الحياة، والتواصل الإيجابى معه، وكيفية اكتساب مهارات التعامل مع المشكلات والتحديات التى تواجه الأسرة، وأهم أسس تربية الأبناء تربية سوية واعية.

أعد محاور البرنامج التدريبى نخبة من المتخصصين فى علوم الدين والشريعة، والنفس والاجتماع، والطب والقانون، وتضم الدورة 10 محاضرات، وتنفذ على مدار أسبوع كامل، ويتسلم المتدربون فى نهايتها شهادات معتمدة من الأزهر الشريف باجتياز دورة تأهيل المقبلين على الزواج.

وتميزت دورات تأهيل المقبلين على الزواج منذ بدايتها بالحضور الكثيف للمتدربين، وتفاعلهم الملحوظ مع المحاضرين.

وتهدف هذه الدورات إلى رفع الوعى الدينى والنفسى والاجتماعى لدى المتدربين المقبلين على الزواج، وصقل مهاراتهم الحياتية.

ويستمر المركز فى عقد هذه الدورات بمقره فى مشيخة الأزهر الشريف، وبمقرات الأزهر الشريف فى المحافظات المختلفة، ويتيح المركز هذه الدورات مجانا، ويمكن للراغبين فى الالتحاق بها التسجيل عبر هاتف رقم 19906، أو عبر موقع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على الإنترنت.