الجامع الأزهر يعقد الحلقة العاشرة من ملتقى الطفل غدا

جدة - نرمين السيد - يعقد الجامع الأزهر، فى الثانية من ظهر غد السبت، الحلقة العاشرة من ملتقى الطفل، تحت عنوان: "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف.





يأتى ذلك فى إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهرى، جهودهما فى توعية النشء ببعض الآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة، التى تشغل بال الأسر المصرية، وتوعية الأطفال وتربيتهم على الأخلاق النابعة من صحيح الدين. ويحاضر فى الملتقى الدكتور محمود أبو العلا، منسق العلوم الشرعية والعربية بالأروقة الخارجية، والشيخ إمام على عيسى، رئيس قسم أروقة التجويد والقراءات بالفروع الخارجية. وقال الدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى "الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطى المعتدل، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه فى بعض المحافظات، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

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