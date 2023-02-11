حياة كريمة- «إكسترا نيوز» تستعرض إنجازات المبادرة فى محافظة المنيا «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية مودة كمال، إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة فى محافظة المنيا، شملت 5 مراكز بواقع 32 وحدة محلية و192 قرية، بإجمالى 3482 مشروعًا.

وتابعت "كمال": "تم إنشاء 32 مجمعًا حكوميًا بنسبة تنفيذ بلغت 97.2%، كما تم إنشاء 32 مجمعًا للخدمات الزراعية والبيطرية بنسبة تنفيذ بلغت 92.9%، أما بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة، فتم إنشاء 52 مشروعًا بنسبة تنفيذ بلغت 86.6%".

وأضافت: "قطاع التضامن الاجتماعى شمل 38 مشروعًا بنسبة تنفيذ 66.7%، بالإضافة إلى إنشاء 18 نقطة إسعاف بنسبة تنفيذ 93.2% و49 وحدة إسعاف، كما شمل القطاع الصحى تنفيذ 162 مشروع، فضلًا عن إنشاء 208 مدرسة بنسبة تنفيذ 95.6%".

وأشارت إلى أن قطاع الصرف الصحى شهد إنشاء 150 مشروعًا، بالإضافة إلى 192 مشروع وصلات منزلية و178 محطة رفع، أما بالنسبة لقطاع مياه الشرب فتم إنشاء 192 مشروعًا بالإضافة إلى 17 محطة جارى العمل عليها.