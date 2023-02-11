أبرزها زيارة الوزير للبحر الأحمر.. حصاد «القوى العاملة» فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - بدأ الإنفوجراف بجولة للوزير حسن شحاتة، فى محافظة البحر الأحمر، استغرقت ثلاثة أيام "72 ساعة"، ثم لقاء مع وفد من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف، وذلك داخل ديوان عام الوزارة جرى خلاله التنسيق والتعاون فى ملفات مشتركة.

جولة الوزير فى البحر الأحمر، رافق الوزير فيها اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وهارون عبدالعزيز مدير مديرية محافظة البحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ووفد مركزى من قيادات "الوزارة"، بدأت بافتتاح الوزير لفعاليات المجلس المركزى للاتحاد العربى للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، بحضور ممثلون عن نقابات 11 دولة عربية.

ألقى فيه الوزير حسن شحاتة كلمة رصد فيها برامج الحماية والرعاية الاجتماعية التى توفرها الدولة المصرية لمواطنيها فى الداخل والخارج، وتوفير حياة كريمة لهم لمواجهة جميع التحديات الراهنة، ودعا الملايين من العمال العرب بالتمسك بشعارهم التاريخى "قوتنا فى وحدتنا"، ومساندة بلدانهم وعدم الاستجابة لمروجى الشائعات والفتنة والتفرقة فى البلدان العربية.

وخلال هذا اللقاء العمالى العربى بعث ممثلوا الملايين من العمال العرب برقية تجديد ثقة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وسياسات الدولة المصرية والداخلية والخارجية، وأشادوا بخطة الدولة فى بناء "الجمهورية الجديدة".

واستمرت "جولة الوزير" فى تلك المحافظة التى يعمل بها 63 ألفا و621 عاملا فى 435 منشأة، وجرى الإعلان عن إنجازات مديرية القوى العاملة فيها، وتبين ما تحقق من إنجاز خلال العام 2022 فقط، ففى مجال التدريب المهنى عقدت المديرية 25 دورة تدريبية على مهن التفصيل والخياطة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية بوحدة التدريب المتنقلة بنظام الساعات المعتمدة استفاد منها 250 متدرب ومتدربة.

أما فى مجال رعاية القوى العاملة فقد قامت بالتفتيش على 5841 منشأة بواقع عدد 27 ألفا و652 عاملا، وفحص 371 شكوى عمالية، وعقد 21 ندوة توعية بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، كما وفرت 11 ألفا و23 فرصة عمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تطلقها "الوزارة"، كما قامت بتشغيل 300 عامل من ذوى القدرات الخاصة، واستخرجت المديرية 191 ترخيص عمل لأجانب، وجددت 106 ترخيص آخرين، كما استخرجت 12 ألفا و383 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة.

"الإنفوجراف" تضمن أيضا الدور المستمر الذى تلعبه مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى الخارج حيث يتواجد 9 مكاتب، تحمى وترعى ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصرى فى البلدان التى تقع فى نطاقها تلك المكاتب.

ونجح مكتب التمثيل العمالى فى أبو ظبى فى استرداد مستحقات مصريين فى الإمارات، كما أعلن "مكتب الأردن" عن تحويل قائمة جديدة لمستحقات مصريين غادروا المملكة الأردنية، وتابع "مكتب الكويت" مستحقات 3 مصريين لقوا مصرعهم فى حادث حريق.

كما شمل نشاط الوزارة الدور المستمر لمديرات القوى العاملة فى حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم، وتنفيذ خطة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل تعمل فى المحافظات، خصوصا فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتنفيذ خطة التدريب للعام 2022-2023.