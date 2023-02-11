البحوث الفلكية: الدولة وضعت خطة لحماية الشواطئ.. والإسكندرية آمنة

جدة - نرمين السيد - وأوضح القاضى، خلال لقائه فى برنامج "مانشيت" الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى جابر القرموطى، أن التصدع الذى حدث بالإسكندرية يتعلق بمشكلة فى التربة نتيجة سقوط الأمطار بسبب النوة، ولا علاقة لها بالزلزال ولا التغيرات المناخية.
وأضاف، أن محافظة الإسكندرية ثانى أكبر مدينة مصرية وهناك بالتأكيد اهتمام بها، بل أن الدولة وضعت خطة لحماية الشواطئ بامتداد الساحل، محافظة الإسكندرية آمنة، وما دار حول وقوع تسونامى نتيجة زلزال تركيا، كان تحذيرا بسبب المد، ولكن تم سحب هذا التحذير والأمور عادت لطبيعتها.
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