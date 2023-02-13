توقيع مذكرة تفاهم بين الخارجية المصرية والفلسطينية فى مجال المراسم

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير نبيل حبشى، مساعد وزير الخارجية للمراسم،السفيرة عبير الرمحى، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية صباح اليوم، لإجراء مشاورات حول سبل إقامة وتطوير التعاون المتبادل فى مجال البروتوكول والمراسم بين البلدين من خلال تدريب الدبلوماسيين الفلسطينيين، ونقل الخبرات المراسمية فى كافة الأنشطة الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف.





هذا، وقد وقع المسئولان مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فى مجال المراسم على هامش المشاورات، مما سيسهم فى نقل خبرات وزارة الخارجية المصرية فى مجال البروتوكول والمراسم للجانب الفلسطينى الشقيق.

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