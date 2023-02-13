الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس المكتب البابوى للمشروعات

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى احتفالية الكنيسة الأرثوذكسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمرور 10 سنوات على تأسيس المكتب البابوى للمشروعات، والذى يعد أحد أكبر المؤسسات الاجتماعية فى الكنيسة الأرثوذكسية.





جاء ذلك بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة السابقة، ولفيف من السفراء ورجال المجتمع.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المكتب البابوى للمشروعات، مؤكدة أن الكنيسة القبطية المصرية تعد من أقدم وأعرق كنائس العالم، ولها دور اجتماعى وتنموى مهم، وتاريخ طويل ومشرف فى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما كانت ولا تزال خدمات الكنيسة الاجتماعية تستهدف غرس روح المحبة والتعاون والتراحم بين أبناء الشعب المصرى كافة.

الجدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى قام بإنشاء المكتب البابوى للمشروعات عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة المجتمع.

ويدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة المختلفة، كما أنه يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التى تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل، وكذلك الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.