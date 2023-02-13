جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبى.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أول نقطة مضيئة لبناء الدولة المصرية تمثلت فى دعم الأشقاء، ولولا وقوف الامارات والسعودية والكويت الى جانب مصر ما كانت لتصبح بسلام.
وأشار الرئيس السيسى إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تأتى ضمن 24 مدينة ذكية يجرى حاليا تشييدها.
وأضاف الرئيس السيسى أن حوالى 800 ألف شاب يتزوجون سنويا ويحتاجون إلى أكثر من 600 ألف وحدة سكنية سنويا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: العاصمة الإدارية تأتى ضمن 24 مدينة ذكية يجرى تشييدها حاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.