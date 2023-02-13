السيسى: العاصمة الإدارية تأتى ضمن 24 مدينة ذكية يجرى تشييدها حاليا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبى.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أول نقطة مضيئة لبناء الدولة المصرية تمثلت فى دعم الأشقاء، ولولا وقوف الامارات والسعودية والكويت الى جانب مصر ما كانت لتصبح بسلام.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تأتى ضمن 24 مدينة ذكية يجرى حاليا تشييدها.

وأضاف الرئيس السيسى أن حوالى 800 ألف شاب يتزوجون سنويا ويحتاجون إلى أكثر من 600 ألف وحدة سكنية سنويا.