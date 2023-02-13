السكة الحديد: خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة على خط «القاهرة - دمياط»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب قطار 967 / 968 إكسبريس (القاهرة - دمياط) والعكس بعربات الدرجة الثالثة "تهوية ديناميكية" بدلا من عربات "تحيا مصر"، وذلك اعتبارا من بعد غد الأربعاء، وبنفس جداولها الحالية.





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